Usa, squadrone di caccia in Medio Oriente: il Pentagono si prepara alla guerra

Gli Stati Uniti dispiegheranno uno squadrone di caccia da combattimento in Medio Oriente per rafforzare la loro presenza militare nella regione. Ad annunciarlo è stato il Pentagono sottolineando come si sia continuato a prendere provvedimenti per «mitigare la possibilità di un’escalation regionale da parte dell’Iran o dei suoi partner e sostenitori». «Dopo il terribile attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha ribadito che gli Stati Uniti proteggeranno il nostro personale e i nostri interessi nella regione, oltre al nostro impegno ferreo per la difesa di Israele», ha dichiarato la portavoce Sabrina Singh.

Austin in particolare ha ordinato «aggiustamenti» per migliorare la protezione delle forze, aumentare il sostegno alla difesa di Israele e garantire che gli Stati Uniti siano pronti a rispondere a varie contingenze, ha proseguito la portavoce. Oltre al dispiegamento di un ulteriore squadrone di caccia, Austin ha ordinato quello di altri incrociatori e cacciatorpediniere con capacità di difesa dai missili balistici per le regioni di responsabilità del Comando europeo (United Stated European Command) e del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Il ministro della Difesa ha inoltre disposto l’invio del gruppo d’assalto della portaerei USS Abraham Lincoln in Medio Oriente per sostituire quello della USS Theodore Roosevelt. «Gli Stati Uniti continuano a concentrarsi sulla riduzione delle tensioni nella regione e a spingere per un cessate il fuoco nell’ambito di un accordo per riportare a casa gli ostaggi e porre fine alla guerra a Gaza», il messaggio di Singh.