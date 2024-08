Iran, minaccia in Parlamento: "Lezione storica a Israele e Usa", guerra a un passo

04 agosto 2024 a

A Teheran toni altissimi: un attacco a Israele sembra davvero imminente, come temono anche i servizi segreti americani e di Tel Aviv che ipotizzano un'offensiva per le prossime 24 ore, forse anche con l'apporto dei libanesi di Hezbollah. Il capo del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, ha minacciato Israele e Stati Uniti in relazione all’uccisione, mercoledì scorso a Teheran, del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, parlando di "risposta schiacciante" e "lezione storica".

"La risposta schiacciante e intelligence della Repubblica Islamica lascerà un sapore dolce in bocca al popolo e alle forze della resistenza, così come a chi nel mondo cerca la libertà, e farà sì che questo regime, in particolare il suo sostenitore, ovvero gli Stati Uniti, si pentano delle proprie azioni", ha detto Qalibaf in dichiarazioni riportate dall’iraniana Press Tv. La "risposta" iraniana, ha minacciato, porterà Israele e Stati Uniti a "cambiare il loro sistema di calcolo in modo da non ripetere l’errore, deleterio per la loro stessa sicurezza e per la pace nella regione". E, ha incalzato, "le nostre potenti forze militari" daranno "una lezione storica al nemico e al loro subdolo sostenitore, gli Stati Uniti".

Squadrone di jet, cacciatorpediniere e incrociatori: Usa pronti alla guerra

"Israele è in una guerra su più fronti contro l’asse del male dell’Iran", ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, all’inizio della riunione di governo. "Colpiamo con forza ognuna delle sue braccia", ha detto secondo i media israeliani. Una guerra regionale sembra davvero a un passo.