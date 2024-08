Iran, attacco a Israele vicino. Funzionari Usa rivelano: "Stesso schema di aprile"

02 agosto 2024 a

L’amministrazione Biden è convinta che l’Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni come rappresaglia per l’assassinio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuto a Teheran all’inizio di questa settimana, e si sta preparando a contrastarlo. Lo hanno detto tre funzionari statunitensi ad Axios. Washington si aspetta che la rappresaglia iraniana seguirà lo stesso schema dell’attacco del 13 aprile scorso a Israele, ma potenzialmente di portata più ampia, e potrebbe coinvolgere anche Hezbollah. Inoltre l’amministrazione Biden teme che possa essere più difficile mobilitare la stessa coalizione internazionale e regionale di Paesi che ha difeso Israele dal precedente attacco iraniano, perché l’assassinio di Haniyeh ha suscitato forti sentimenti anti-israeliani in tutta la regione.

Due funzionari statunitensi hanno affermato che potrebbero volerci alcuni giorni prima che gli iraniani e i loro alleati possano coordinare e preparare un attacco contro Israele. Un altro funzionario statunitense ha affermato che il Pentagono e il Comando Centrale degli Stati Uniti stanno adottando preparativi simili a quelli realizzati prima dell’attacco di aprile. Il funzionario ha affermato che i preparativi coinvolgono risorse militari statunitensi nel Golfo, nel Mediterraneo orientale e nel Mar Rosso. "Ci aspettiamo qualche giorno difficile", ha detto il funzionario.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, intanto, hanno avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ieri, nel contesto di altissima tensione in Medio Oriente inasprito dall’uccisione del leader di Hamas. Secondo un resoconto dello scambio fornito dalla Casa Bianca, Biden ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a difendere Israele contro le minacce alla sicurezza provenienti dall’Iran e dai gruppi armati regionali che fanno capo alla Repubblica islamica. "Il presidente ha discusso sforzi per fornire a Israele difesa contro minacce quali missili balistici e droni, inclusi nuovi schieramenti militari difensivi statunitensi", si apprende.