Iran, “attacco diretto ad Israele”. Khamenei ordina la rappresaglia dopo la morte di Haniyeh

La Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato all'Iran di colpire direttamente Israele, come rappresaglia per l'uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, secondo tre funzionari iraniani informati sull'ordine impartito dalla guida dello stato che stava ospitando il funzionario politico palestinese. A rivelarlo è il New York Times, che spiega come Khamenei abbia dato l'ordine durante una riunione d'emergenza del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano andato in scena mercoledì mattina, poco dopo che l'Iran aveva annunciato l'uccisione di Haniyeh. Tra le gole profonde del giornale statunitense ci sono in particolare due membri delle Guardie rivoluzionarie, che hanno chiesto però che i loro nomi non venissero pubblicati in quanto non erano autorizzati a parlare pubblicamente. Dopo lo scontro di diverse settimane fa si replica quindi uno scenario di grande crisi tra l’Iran e Israele, che ha deciso di eliminare Haniyeh dopo la morte di 12 giovani nel Golan.