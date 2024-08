Iran, chiuso lo spazio aereo. Sempre più imminente un attacco a Israele

01 agosto 2024 a

L'assassinio di Ismail Haniyeh, capo di Hamas dal 2017, ha fatto ripiombare il mondo intero nell'incubo di un'escalation. L'ipotesi di una lunga e difficile guerra di attrito in Medio Oriente e del coinvolgimento di nuovi attori bellici è concreta. L’ Iran ha chiuso il proprio spazio aereo. Lo rendono noto alcuni media israeliani. Così si fa sempre più imminente un attacco da parte di Teheran contro Israele. Intanto, è iniziata stamane presso l’Università di Teheran la cerimonia funebre per il capo dell’ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, ucciso ieri in un raid poche ore dopo aver preso parte all’evento di insediamento del presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Come riporta l’agenzia di stampa «Irna», ha guidato le preghiere il leader supremo dell’ Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, mentre decine di migliaia di persone in lutto si sono radunate nella capitale iraniana per rendere omaggio a Haniyeh. Il defunto leader di Hamas sarà sepolto in Qatar.

L’ Iran non ha interesse a un deterioramento della situazione che provochi una guerra in Medio Oriente. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a «Radio anch’io» su RadioRai1 ha commentato con queste parole la difficile situazione in Medio Oriente. «È necessario distinguere fra la propaganda e le azioni concrete», ha affermato Tajani, ricordando che «l’ Iran dopo l’attacco al suo consolato lanciò dei missili ma sapeva che sarebbero stati bloccati dal sistema di protezione di Israele». «L’ Iran ha molti interessi in Libano» e un’eventuale escalation che porti a un’offensiva d’Israele in Libano sarebbe un problema per Teheran, ha aggiunto Tajani. «Continueranno attacchi di questo tipo ma non credo che qualcuno abbia interesse a scatenare una guerra», ha proseguito. «Certo bisogna stare attenti perché basta un passo falso per provocare una serie di azioni a catena che potrebbero far peggiorare la situazione», ha detto il ministro.