Haniyeh colpito da un missile guidato. L'analista: "Presto forze di Teheran in strada"

31 luglio 2024 a

a

a

È stata condotta con un missile guidato l’operazione in cui è stato ucciso il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, colpito nella sua residenza privata nella capitale iraniana Teheran. È quanto affermano fonti citate dal canale saudita Al Hadath, secondo cui l’edificio è stato ucciso intorno alle 2 di notte (ora locale). L'assassinio, avvenuto a poche ore di distanza dalla rappresaglia di Israele a Beirut, infiamma ancora di più il conflitto scoppiato in Medio Oriente e rende concreta l'ipotesi che si vada verso una guerra totale nella regione.

Missili israeliani su Beirut, il "comandante di Hezbollah è salvo". Cosa trapela

L’uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh rappresenta un duro colpo per il prestigio di Teheran. Lo ha dichiarato a Iran International Mohammad Ghaedi, esperto di relazioni internazionali, prospettando che la Repubblica islamica "probabilmente mobiliterà le sue forze di resistenza e le porterà nelle strade di Teheran". "Haniyeh, ex primo ministro dell’Autorità palestinese, è il funzionario palestinese di più alto rango mai assassinato e rappresenta una sfida significativa al prestigio di Teheran", ha sottolineato l’analista. Secondo Ghaedi, la Repubblica Islamica potrebbe tentare di portare la questione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dimostrare il proprio potere a livello regionale e nazionale mobilitando le proprie forze e mettendole in mostra in pubblico.

Assassinato il capo di Hamas: "Codardo attacco sionista". Rischio escalation

Una riunione sull’assassinio di Ismail Haniyeh convocata dal Comitato per la sicurezza nazionale del Parlamento della Repubblica islamica si terrà a Teheran. Lo riferisce Iran International, che rilancia le dichiarazioni di Ebrahim Rezaei, portavoce del Comitato. "Il regime sionista, con un atto vile e disperato, ha assassinato Ismail Haniyeh, il leader di spicco della resistenza palestinese, segno della disperazione e dell’incapacità del regime", ha detto Rezaei in un’intervista all’agenzia di stampa Tasnim, che ha espresso le sue condoglianze per la morte del comandante di Hamas. Secondo quanto riportato da Iran International e da altre fonti stampa iraniane, il Comitato di sicurezza nazionale terrà un’apposita riunione per esaminare questo sviluppo con la presenza di tutte le agenzie competenti, e i risultati saranno resi pubblici.