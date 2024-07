Putin minaccia gli Usa sui missili a medio raggio: "Ricorda la Guerra Fredda"

28 luglio 2024 a

Se gli Stati Uniti schiereranno i loro missili a lungo raggio in Germania a partire dal 2026, la Russia si considererà «libera dalla moratoria precedentemente dichiarata unilateralmente sullo spiegamento dei nostri mezzi di attacco a medio e corto raggio, compreso l’aumento delle capacità delle forze costiere della nostra Marina». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in occasione di una parata della marina militare russa a San Pietroburgo, riferendosi al riavvio della produzione di armi nucleari a raggio intermedio. «Lo sviluppo di sistemi di questo tipo è attualmente in fase di completamento. Adotteremo misure speculari nel loro dispiegamento alla luce delle azioni intraprese dagli Stati Uniti e dai loro stati satellite in Europa e in altre parti del mondo», ha affermato il presidente russo.

«Le importanti strutture di controllo statali e militari russe, i nostri centri amministrativi e industriali e le infrastrutture di difesa finiranno» nel poligono missilistico statunitense, «e il tempo di volo di tali missili, che potrebbero essere equipaggiati con testate nucleari in futuro, verso il nostro territorio è di circa dieci minuti», ha affermato. Putin ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno già praticato il ridispiegamento dei loro sistemi missilistici dal loro territorio alla Danimarca e alle Filippine durante le esercitazioni. «Tale situazione ricorda gli eventi della Guerra Fredda relativi allo spiegamento dei missili a raggio intermedio Pershing statunitensi in Europa», ha osservato.