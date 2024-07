Belgio, 7 arresti per terrorismo alla vigilia delle Olimpiadi: "Legati all'Isis-K"

25 luglio 2024 a

Sette persone sono state arrestate in Belgio in una vasta operazione antiterrorismo alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. La polizia giudiziaria federale di Anversa ha reso noto che sono state condotte perquisizioni in diverse città del Paese - Seraing, Anversa, Saint-Josse-ten-Noode, Menen, Bourg-Léopold, Liegi, Kortrijk, Gand e Zonhoven - ma non ha diffuso dettagli su quali fossero gli obiettivi potenziali degli arrestati. La procura ha chiarito che non fornirà ulteriori informazioni "nell’interesse dell’inchiesta".

"Tutte le persone coinvolte sono sospettate di partecipare alle attività di un gruppo terroristico, di finanziare il terrorismo e di preparare un attacco terroristico. I loro obiettivi specifici non sono stati ancora determinati", dicono dalla polizia come riporta Le Soir. Il quotidiano belga rivela che "questa serie di perquisizioni fa parte di un'operazione europea coordinata da diverse autorità giudiziarie e di intelligence" e "prende di mira un gruppo di individui provenienti principalmente dall’Asia centrale e che affermano di appartenere allo Stato islamico nel Khorasan". Il famigerato Isis-K che ha colpito recentemente alla Crocus Hall di Mosca. Secondo la ricostruzione, le autorità belghe ed europee sono intervenute alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi "come misura preventiva" nei confronti di un potenziale obiettivo come i Giochi di Parigi.