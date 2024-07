Kamala Harris, arriva il sostegno di Nancy Pelosi. Indiscrezioni sui dubbi di Biden

22 luglio 2024 a

Kamala Harris è davvero in grado di sconfiggere Donald Trump? Questo è, stando a quanto si apprende dai media, il dubbio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quello che lo ha convinto a rinviare più volte la decisione di abbandonare la corsa alla Casa Bianca. La ex speaker della Camera dei rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi, ha intanto annunciato il suo sostegno alla campagna elettorale della vicepresidente. In una nota, la ex speaker ha detto che, con «immenso orgoglio e grande ottimismo, voglio dare il mio sostegno alla campagna di Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti».

Dubbi sul fatto che Harris fosse la candidata migliore al posto di Biden li hanno avuti anche i più stretti consiglieri del presidente, come hanno detto ad Axios tre fonti ben informate. Dopo l’annuncio del ritiro, il presidente ha sostenuto subito pubblicamente la sua vice, ma in colloqui privati ha espresso i suoi dubbi. Tanto che la prossima settimana sarà fondamentale perché Harris dimostri che ha torto chi dubita di lei. Biden, Bill e Hillary Clinton e molti membri democratici del Congresso hanno subito appoggiato Harris, ma alcuni pesi massimi, tra cui l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi, il leader democratico della Camera Hakeem Jeffries, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e l’ex presidente Barack Obama devono ancora esprimere i loro sostegno.

«Nei prossimi giorni navigheremo in acque inesplorate», ha affermato Obama in una nota. «Ma ho una fiducia enorme nel fatto che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo da cui emergerà un candidato eccezionale», ha aggiunto. «L’eredità e i risultati ottenuti dal presidente Joe Biden non hanno eguali nella storia moderna»: così si è espressa la vicepresidente Usa nel suo primo intervento pubblico da Washington. L'inquilino della Casa Bianca, ha aggiunto, «si sente meglio e si sta riprendendo rapidamente» dal Covid.