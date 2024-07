Houthi scatenati: missile conto Israele e droni contro la nave Usa

21 luglio 2024 a

a

a

Situazione incandescente intorno al Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate yemenite, il generale Yahya Sare'e ha riferito in un video che le "forze navali, aeronautiche e missilistiche delle forze armate yemenite hanno condotto un'operazione congiunta contro una nave americana nel Mar Rosso con missili balistici e droni". Lo riferisce la tv Almasirah. "L'operazione ha colpito direttamente la nave", ha aggiunto. Le forze armate yemenite, secondo il portavoce, "hanno affermato il loro diritto a difendere lo Yemen dall’aggressione americana, britannica e israeliana, affermando che tali azioni non dissuaderanno lo Yemen dalla sua ferma posizione a sostegno del popolo palestinese”.

"Israele pagherà un prezzo per l'attacco". Yemen, la minaccia Houthi

Inoltre il sistema di difesa a lungo raggio Arrow 3 israeliano ha intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi nelle prime ore di domenica. Il missile è stato intercettato fuori dalla spazio aereo israeliano. Le sirene dell’allarme aereo sono suonate nella città meridionale di Eliat, frequente obiettivo degli attacchi di missili e droni lanciati dallo Yemen. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito Eliat con diversi missili nel primo attacco ad Israele da parte del gruppo filoiraniano dopo il raid israeliano di ieri contro il porto di Hodeida, in risposta all’attacco con un drone in cui venerdì è rimasta uccisa una persona a Tel Aviv. Non c'è pace nell'area.