Elezioni Usa, Joe Biden si ritira dalla corsa: Usa in mezzo al guado

L’America è davvero in mezzo a un guado cruciale della sua storia. Anche se atteso e sollecitato dai principali e più prestigiosi quotidiani d’opinione, come il New York Times e il Washington Post, e da tutto il partito democratico, l’improvviso annuncio del ritiro della candidatura del Presidente Joe Biden per la rielezione alla Casa Bianca, fa toccare con mano a tutti gli americani e ai cittadini dei paesi occidentali, in una sorta di tempo sospeso fra sentimenti e inquietudine, quanto sia incerto e travagliato il momento che gli Stati Uniti stanno attraversando. Con una convulsa successione di eventi, il dramma di un’intera nazione si é sviluppato in sole tre settimane: inizia col disastroso dibattito fra Biden e Trump, che evidenzia la gravità delle condizioni psichiche e fisiche di un Presidente che non è in grado di reagire alla raffica di parole che il candidato repubblicano gli riversa addosso.

Poco più di una settimana dopo, un enigmatico fallito attentato, in una cittadina della Pennysilvania, trasforma Trump da imputato processato per reati come insurrezione, istigazione a falsificare i risultati elettorali, violenza sessuale e false dichiarazioni fiscali, a miracolato protagonista di una resurrezione dovuta alla mano di Dio che ha deviato la pallottola che doveva ucciderlo e che lo ha, invece, sfiorato. Le immagini del volto insanguinato del tycoon, il pugno chiuso all’ombra della bandiera a stelle e strisce, e il suo grido «combattete, combattete, combattete» dal 13 luglio non hanno più abbandonato media e televisioni di tutto il mondo e già giganteggiano nella storia. La paura per le eventuali conseguenze della tragedia sfiorata e la valanga emotiva che ne é seguita hanno fatto precipitare le residue chance di Biden di poter colmare il baratro di consensi creatosi fra lui e il candidato repubblicano. Dopo una settimana di imbarazzanti rifiuti di prendere atto della insostenibilità della situazione, rifiuti che rappresentavano ulteriore prove dell’obnubilazione e della senescenza dell’82enne 46mo Presidente, Joe Biden ha capitolato e ha annunciato il ritiro della candidatura. Messo con le spalle al muro dai vertici del Partito Democratico, da Obama, a Nancy Pelosi ai capigruppo del Congresso, dai titoli di prima pagine dei giornali e dalle barzellette sempre più virali sui social, Biden ha affermato il fatidico «mi ritiro dalla corsa» non pronunciandolo ma postandolo sui social. Con l’aggiunta di un preavviso di discorso alla nazione, per spiegare un perché che è evidente e chiaro a tutti, mentre i democratici staranno già scegliendo la candidata o il candidato che contenderà a Trump la rielezione alla Casa Bianca.