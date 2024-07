Biden fa un passo indietro dopo l'attentato a Trump: "Niente viaggio a Austin"

14 luglio 2024 a

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha cancellato il viaggio che era in programma per domani a Austin, in Texas dopo l’attentato contro l’ex presidente Usa, Donald Trump. Lo riferiscono i media statunitensi. Biden avrebbe dovuto tenere un discorso programmatico presso la Lbj Presidential Library per commemorare il 60° anniversario del Civil Rights Act, oltre a partecipare a un evento pubblico.

“Non c'è posto per questa violenza”. Telefonata Biden-Trump dopo l'attentato

Intanto il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricevuto oggi un briefing dai capi dell’FBI e dei servizi segreti sui fatti di Butler. Lo si apprende alla Casa Bianca. Biden e la Vice Presidente Kamala Harris sono stati anche aggiornati sui fatti nella Situation Room della Casa Bianca dal Procuratore generale degli Stati Uniti e da altri alti funzionari della sicurezza, si legge in una dichiarazione.