Trump non si vuole fermare dopo l'attentato. “Sta bene”, già pronto il prossimo evento

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende partecipare alla convention repubblicana prevista per domani a Milwaukee in Wisconsin. Lo ha annunciato in una nota la sua campagna elettorale nonostante il ferimento dell’ex presidente all’orecchio durante un comizio in Pennsylvania, dicendo che Trump «sta bene». Intanto le forze dell’ordine federali, statali e locali sono in stato di massima allerta in vista della convention. Come riporta la Cbs sono state pianificate modifiche alle misure di sicurezza dopo che Trump è rimasto ferito. Ma secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell’ordine alla Cbs News, nella valutazione non è stata individuata alcuna minaccia credibile o specifica. Verranno però create zone cuscinetto e aumentato il perimetro della convention, aggiunge la fonte.

Nel frattempo è emerso che l’uomo che ha sparato all’ex presidente degli Stati Uniti indossava una t-shirt di uno dei canali YouTube più popolari dedicati alle armi da fuoco, Demolition Ranch. Lo afferma la Nbc spiegando di aver visionato le foto del corpo dell’attentatore colpito alla testa dagli agenti dei servizi segreti.