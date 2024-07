Trump, il cecchino prende la mira e spara: il video che mostra tutto

È sul tetto di un edificio non molto alto, visibile dalla folla che sta seguendo il comizio di Donald Trump al raduno di Butler, Pennsylvania. È in tuta mimetica e ha un fucile con mirino. Quando spara si scatena il panico. Il sito amicano Tmz ha pubblicato un video che mostra il giovane sparare all'ex presidente, e dopo qualche istante si sentono proiettili in arrivo, che lo uccidono. Il candidato alla Casa Bianca è stato ferito a un orecchio. Una persona è rimasta uccisa e due ferite tra il pubblico del "rally". L'Fbi ha confermato l'identità del cecchino: Thomas Matthew Crook, 20 anni.

VIDEO SHOWS GUNMAN FIRING AT TRUMP BEFORE BEING SHOT BY SECRET SERVICE



New video footage reveals 20-year-old Thomas Matthew Crooks opening fire on former Trump from a rooftop during a rally in Butler, PA. Crooks, from Bethel Park, was then shot by Secret Service snipers.… pic.twitter.com/4uMgUYEyKR