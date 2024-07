Ucraina, da Usa e alleati sistemi di difesa aerea strategica: l'elenco

10 luglio 2024 a

«Ci impegniamo a fornire all’Ucraina ulteriori capacità di difesa aerea mentre si difende dalla continua aggressione della Russia, compresi gli attacchi deliberati della Russia contro le città ucraine e le infrastrutture civili e critiche. Oggi annunciamo che, collettivamente, forniremo all’Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea strategica». È quanto si legge nel comunicato congiunto firmato dal presidente americano Joe Biden, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, dalla premier Giorgia Meloni, dal presidente rumeno Klaus Iohannis e dal presidente ucraino Volodymr Zelensky. Le nuove forniture includono anche nuovi sistemi Patriot da parte di Stati Uniti, Germania e Romania; ulteriori componenti per le batterie Patriot dai Paesi Bassi; e un nuovo sistema di difesa Samp-T da parte dell’Italia.

«Questi cinque sistemi di difesa aerea strategici contribuiranno a proteggere le città, i civili e i soldati ucraini e ci stiamo coordinando strettamente con il governo ucraino in modo che questi sistemi possano essere utilizzati rapidamente - si legge nel comunicato diramato durante i lavori del summit dei leader della Nato in corso a Washington -. Stiamo lavorando ad un ulteriore annuncio quest’anno di ulteriori sistemi di difesa aerea strategica per l’Ucraina. Inoltre, nei prossimi mesi, gli Stati Uniti e i partner intendono fornire all’Ucraina dozzine di sistemi di difesa aerea tattici, tra cui i Nasams, gli Hawk, gli Iris T-Slm, gli Iris T-Sls e i Gepard. Questi sistemi espanderanno e rafforzeranno ulteriormente la copertura della difesa aerea dell’Ucraina».

«Diversi alleati - tra cui Canada, Norvegia, Spagna e Regno Unito - continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella fornitura di questi sistemi, e molti altri sostenitori dell’ Ucraina contribuiranno alla fornitura di intercettori», si legge ancora. «Mentre rafforziamo le difese aeree dell’ Ucraina, siamo grati alla coalizione di oltre 50 paesi che continua a fornire assistenza in materia di sicurezza all’ Ucraina, nonchè all’iniziativa di azione immediata sulla difesa aerea, alla quale i partner hanno promesso più di 1 miliardo di dollari a sostegno della difesa aerea per l’Ucraina», si sottolinea. «Il nostro messaggio a Mosca e al mondo è chiaro: il nostro sostegno all’ Ucraina è forte e incrollabile», si osserva nel comunicato congiunto.