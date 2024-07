Ue, la lettera di Orban che svela i piani di Putin: “Sicuro di vincere in Ucraina”

09 luglio 2024 a

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha scritto una lettera, non pubblica, al capo del Consiglio europeo Charles Michel e ai capi degli Stati membri dell’Unione europea in cui riferisce i risultati delle sue visite in Ucraina e Russia. A svelarlo è stato il progetto investigativo russo ‘Sistema’, che ha ricevuto la missiva - datata 5 luglio - da un funzionario europeo. L’autenticità della lettera, scrive ‘Sistema’, è stata confermata da altri due funzionari Ue. Orban racconta la posizione del presidente russo, Vladimir Putin, in modo più dettagliato di quella del collega ucraino, Volodymyr Zelensky - e riferisce del fatto che Mosca confida che «il tempo non è dalla parte dell’Ucraina, ma dalla parte delle forze russe». Il premier magiaro sostiene che Putin è pronto a «prendere in considerazione qualsiasi proposta di cessate il fuoco non finalizzato al rafforzamento segreto delle forze ucraine».

Nel suo colloquio con Orban, Putin non avrebbe menzionato le perdite russe al fronte, ma avrebbe parlato molto dei suoi calcoli sulle perdite ucraine. Orban, riferendo quanto detto da Putin, cita una cifra di 40-50mila caduti al mese; il presidente russo aveva recentemente fornito la stessa stima in un incontro con i media stranieri.

Orban scrive, inoltre, che durante le sue visite a Kiev e Mosca non ha parlato a nome dell’intera Ue, ma ha voluto solo conoscere le posizioni delle parti in conflitto. Secondo il leader di Budapest, l’Europa deve dare prova di «iniziativa autonoma» per raggiungere la pace, poiché gli Stati Uniti non saranno in grado di dare prova di «leadership politica» nei prossimi mesi, impegnati nella campagna elettorale. «Se non riusciamo a contenere o fermare questo processo, nei prossimi due mesi assisteremo a perdite ed eventi militari in prima linea più drammatici che mai», ha ammonito il premier ungherese nella sua lettera.