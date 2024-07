Joe Biden mollato pure da George Clooney. E spunta la teoria del botox

10 luglio 2024 a

Continua il pressing su Joe Biden per convincerlo a ritirare la sua candidatura anche se il presidente degli Stati Uniti in carica è determinato ad andare avanti e sfidare Donald Trump alle elezioni di novembre. Una defezione vip arriva dall'amico George Clooney: "Amo Joe Biden, ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato", è il messaggio che l’attore ha lanciato dalle colonne del New York Times con un duro articolo in cui scarica il democratico, dopo la deludente prestazione nel duello tv di fine giugno con Trump. "Io amo Joe Biden - scrive - come senatore, come vicepresidente e come presidente, lo considero un amico, credo in lui. Credo nel suo carattere, credo nella sua morale. Negli ultimi quattro anni ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato". "Ma una battaglia che non può essere vinta - aggiunge - è quella contro il tempo. Nessuno di noi può. È devastante dirlo, ma il Joe Biden che tre settimane fa era alla raccolta fondi non era il ’fot***amente grande' Joe Biden del 2010. E neanche il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che tutti noi abbiamo visto al dibattito".

Un altro attacco clamoroso arriva dalla ex giornalista della Bbc Emily Maitlis, autrice della famosa intervista al principe Andrea sul caso Epstein, che è diventata anche un film ("Scoop"). Intervenendo nel podcast di News Agents, ha detto: "La cosa strana di Biden, di cui nessuno sembra parlare, è che da quello che posso vedere ha fatto il Botox fino agli occhi. Questo fa sembrare il suo viso molto, molto rigido… Penso che qualcuno vicino a lui debba ammorbidire un po' la cosa... togliergli il Botox..."., ha detto la giornalista britannica.