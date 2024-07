Trump lancia la sfida a Biden: "Altro dibattito". La replica infuocata

10 luglio 2024 a

Donald Trump sfida Joe Biden. Un altro dibattito, «questa settimana». E una partita di golf. Una sfida che il tycoon, in corsa con l’obiettivo di tornare alla Casa Bianca, ha lanciato davanti a una folla durante un comizio elettorale a Doral, in Florida. «Offro ufficialmente a Joe la possibilità di riscattarsi davanti al mondo», ha detto Trump, dopo la performance di Biden al dibattito del 27 giugno e le ripercussioni sulla campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre.

«Facciamo un altro dibattito questa settimana, in modo che ’sleepy’ Joe Biden possa dimostrare a tutti che ha le carte in regola per essere presidente - ha detto Trump, mentre Biden è impegnato al vertice Nato di Washington - Ma questa volta sarà da uomo a uomo, senza moderatori, senza esclusione di colpi». Trump, riportano i media americani, ha anche fatto riferimento a un passaggio del dibattito di giugno e ha proposto una «partita di golf, 18 buche», in diretta tv. L’ex presidente ha affermato di voler concedere a Biden un vantaggio di 20 colpi e di donare un milione di dollari in beneficenza, a un ente scelto dal presidente, in caso di vittoria di quest’ultimo.

Il presidente «non ha tempo per le strane pagliacciate di Trump», hanno risposto dalla campagna di Biden alle parole del tycoon. Biden, hanno detto, «è impegnato a guidare l’America e a difendere il mondo libero». « Trump non si è fatto vedere in pubblico per 12 giorni», ha sottolineato James Singer, portavoce della campagna democratica, accusando l’ex presidente di essere un «bugiardo, un condannato, un truffatore».