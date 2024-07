Usa, doccia fredda per Biden dal senatore Dem: “Forti preoccupazioni, tragedia in vista”

10 luglio 2024 a

a

a

Dopo i deputati democratici, anche tra i senatori vicini a Joe Biden cominciano a farsi sentire pubblicamente le prime voci di chi ritiene sia giusto che il presidente americano si faccia da parte e abbandoni la corsa alle elezioni di novembre. Il primo a metterci la faccia e a esprimere ai microfoni della Cnn questo pensiero è il senatore Dem Michael Bennet, convinto che Biden non possa vincere le elezioni dopo il dibattito con il suo rivale repubblicano. «Penso che Donald Trump sia sulla buona strada per vincere queste elezioni e forse vincerle a valanga, portandosi dietro Senato e Camera», ha detto Bennet alla Cnn. «Quindi per me questa non è una questione di sondaggi. Non è una questione di politica. È una questione morale sul futuro del nostro Paese», ha dichiarato.

“Biden è spacciato, ormai è out”. Il guru Usa non ha dubbi: chi sceglierà il sostituto

Il senatore democratico del Colorado ha quindi affermato che «la Casa Bianca, nel tempo trascorso da quel dibattito disastroso, penso che non abbia fatto nulla per dimostrare realmente di avere un piano per vincere queste elezioni». Ma perdere la Camera e il Senato a favore dei repubblicani sarebbe «una tragedia americana», ha sottolineato Bennet, affermando che «la posta in gioco non potrebbe essere più alta». Gli elettori democratici, ha aggiunto il senatore, hanno «forti preoccupazioni» sulla possibilità che Biden possa vincere la corsa alla Casa Bianca.