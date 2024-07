Usa, il retroscena bomba del NY Times: Biden e quelle frequenti visite dell'esperto di Parkinson

09 luglio 2024 a

Un esperto del morbo di Parkinson del Walter Reed National Military Medical Center ha visitato la Casa Bianca otto volte in otto mesi dall'estate scorsa a questa primavera, compresa almeno una volta per un incontro con il medico del Presidente Biden. È questo quanto viene scritto dal New York Times in un articolo, basato sui registri ufficiali dei visitatori. L'esperto, il dottor Kevin Cannard, è un neurologo specializzato in disturbi del movimento e ha recentemente pubblicato un articolo sul Parkinson. I registri, pubblicati dalla Casa Bianca, documentano le visite dal luglio 2023 al marzo di quest'anno. Visite più recenti, se ce ne sono state, saranno rese note solo in seguito, secondo la politica di divulgazione volontaria della Casa Bianca.

Non è però chiaro se il dottor Cannard si trovasse alla Casa Bianca per consulenze specifiche sul presidente o se fosse lì per incontri non correlati. La pagina LinkedIn del dottor Cannard lo descrive come "consulente dell'unità medica della Casa Bianca" da oltre 12 anni. La sua biografia su Doximity, un sito web per professionisti della salute, lo indica come "consulente neurologo dell'Unità medica della Casa Bianca e medico del presidente" dal 2012 al 2022, il che includerebbe le amministrazioni dei presidenti Barack Obama e Donald Trump.

In una dichiarazione rilasciata lunedì sera, il dottor Kevin O'Connor, medico della Casa Bianca, ha confermato che il dottor Cannard ha visto Biden tre volte durante i tre anni e mezzo della sua presidenza, ma non ha detto direttamente se qualcuna delle sue altre visite fosse legata a consulenze sulla salute del presidente. Il dottor O'Connor ha invece lasciato intendere che la maggior parte delle visite del dottor Cannard erano legate alla cura di altre persone che lavorano alla Casa Bianca. Da giorni il NYT sta spingendo affinché Biden lasci la corsa per le elezioni presidenziali.