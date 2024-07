Amsterdam, deturpata la statua di Anna Frank con la scritta "Gaza"

10 luglio 2024 a

La statua di Anna Frank ad Amsterdam è stata imbrattata con una scritta rossa ’Gaza'. Lo rende noto il Jerusalem Post citando politici olandesi che hanno fotografato lo sfregio e lo hanno postato su X. «Vergognoso», ha scritto Stijn Nijssen del Consiglio della città, «attirare l’attenzione sulla causa palestinese deturpando il memoriale dell’Olocausto nel parco del quartiere di Rivierenbuurt».

«Questa giovane ragazza, brutalmente assassinata dai nazisti all’età di 15 anni, ricorda ogni giorno a noi e alla nostra città l’umanità e la gentilezza nelle circostanze più difficili» ha scritto il sindaco di Amsterdam Femke Halsema, aggiungendo che non ci sono scuse per un simile atto. Il Centro per l’informazione e la documentazione israeliana ha rimarcato sui social media che il vandalismo della statua è un altro esempio di «antisionismo».