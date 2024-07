Ebrei "nei forni a gas": famiglia israeliana respinta dal B&B. Scoppia il caso

07 luglio 2024 a

Una famiglia israeliana è stata respinta da un B&B nel Bellunese per il suo Paese di provenienza. A riportare l'episodio di antisemitismo è stato il sito Ynet. Dopo aver prenotato un posto nella struttura tramite Airbnb per trascorrere le vacanze in Italia, il padre di famiglia si è reso conto che qualcosa non era andato a buon fine. Il proprietario dell'appartamento, infatti, ha deciso di non accettarli come ospiti. Non capendone il motivo, l'uomo ha voluto vederci chiaro. Restando anonimo e identificandosi come A., ha chiesto se ci fossero problemi.

"Siamo una famiglia di cinque persone e saremmo felici di soggiornare nel suo appartamento", ha digitato. La risposta, stando a quanto si legge, è stata quella di invitare il gruppo a “tornare nei forni”. Un'allusione, questa, al metodo usato dai nazisti per far sparire i corpi degli ebrei durante la Shoah. La vicenda è presto balzata agli onori di cronaca e che ha attirato la reazione del governatore del Veneto, Luca Zaia. "Un gesto estremamente grave, un inaccettabile atto di odio e discriminazione che ferisce non solo la dignità delle persone coinvolte ma anche i valori fondamentali della nostra comunità”, ha dichiarato.