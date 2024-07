Trump re di TikTok: cosa cattura la platea dei giovani e perché straccia Biden

07 luglio 2024 a

C’è una piattaforma su cui Donald Trump risulta già vincitore nel confronto a distanza con Joe Biden: TikTok. Sul social preferito da decine di milioni di giovani americani, il tycoon sta spopolando con 7,5 milioni di follower, mentre l’account ufficiale della campagna del presidente degli Stati Uniti è fermo a 450 mila. I post in cui Trump appare agli eventi dominano rispetto a quelli in cui appare Biden in versione pop, sul modello di «Dark Brandon», il Biden più spietato con gli occhiali da sole. Il tycoon punta su contenuti semplici, adolescenziali. Il presidente su temi più politici.

In un video di sei secondi, in cui si «confronta», faccia a faccia, con il lottatore e influencer Paul Logan, prima che i due scoppino a ridere, il post di Trump ha registrato 132 milioni di interazioni. Quello in cui Biden accusa il suo avversario di essere un bugiardo, invece, ha avuto solo 44mila interazioni. Non è chiaro quanti siano in realtà i follower reali di Trump, e se ci siano ’bot’, cioè account fasulli generati dall’intelligenza artificiale, ma il dato al momento resta chiaro: l’account del tycoon ha molto più seguito di quello del suo avversario. In un’intervista a Politico, una giovane star dei social media, Olivia Julianna, ha spiegato come la piattaforma social stia registrando il dominio dei creatori di contenuti di Trump.

Julianna ha cominciato come democratica, mentre adesso si definisce indipendente, anche se sempre pro Biden, e può contare su 670 mila follower, molti di più di quelli della campagna del presidente. «Sono molto sorpresa da quello che vedo sui social media - commenta - non ho visto veri sentimenti anti-Biden ma la consapevolezza che Biden non possa fare certe cose». «A sinistra - spiega Julianna - c’è meno motivazione a creare contenuti». Ma sui numeri non ci sono dubbi: Trump tira di più. «Il motivo - è l’opinione di Julianna - è che i contenuti della campagna Biden su TikTok sono molto politici, mentre quelli di Trump sono più semplici, del tipo ’sono Donald Trump e sono a un combattimento di arti estreme'». Tutto ciò che è più semplice è più assimilabile.