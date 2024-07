Joe Biden a picco, sondaggi disastrosi: ecco di quanto è avanti Trump

04 luglio 2024 a

a

a

Ormai Joe Biden è sotto assedio. Anche l’ultimo sondaggio della Cnn per la corsa alla Casa Bianca vede in netto vantaggio l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon, infatti, secondo la rilevazione fatta dopo il disastroso dibattito del 27 giugno scorso, è dato al 49% contro il 44% per l’attuale presidente Usa. Nel precedente sondaggio della Cnn pubblicato prima del dibattito, Trump si attestava al 49% e Biden al 47%. Secondo un nuovo sondaggio di New York Times e Siena College, è in vantaggio su Biden 49% a 43%, tre punti in più rispetto a una settimana prima del faccia a faccia tra i due candidati.

"Mi stavo addormentando", Biden e il flop tv: la toppa è peggio del buco

Intanto cresce il pressing su Biden per un ritiro dalla corsa in favore di un altro candidato. Il presidente americano "non si ritirerà assolutamente" dalla corsa e sta "andando avanti" con la sua campagna elettorale, ribadisce la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, mentre crescono i timori e prosegue il pressing - ufficiale e dietro le quinte - perché l’anziano leader Dem faccia un passo indietro dopo la disastrosa prova al dibattito contro Trump. Il Nyt citando indiscrezioni uscite da un suo incontro con un alleato, sostiene che l’inquilino della Casa Bianca sta valutando se continuare la corsa. È "ben consapevole della sfida politica che deve affrontare", ha sottolineato un suo importante consigliere. Dalla Casa Bianca è arrivata immediata la smentita di Andrew Bates: "Questa affermazione è assolutamente falsa. Se il New York Times ci avesse concesso più di 7 minuti per commentare, glielo avremmo detto", ha scritto su X.