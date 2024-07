Biden "sta valutando se ritirarsi". Ma la Casa Bianca smentisce il passo indietro

03 luglio 2024 a

Joe Biden sta valutando se continuare la corsa alla Casa Bianca. Secondo quanto riporta il New York Times, lo ha detto lo stesso presidente uscente a un suo alleato, di cui l’articolo non riporta il nome. Biden avrebbe ammesso che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non riuscirà a convincere il pubblico nei prossimi giorni che è pronto ad affrontare la sfida elettorale con Donald Trump, dopo la performance del dibattito televisivo della scorsa settimana, criticata da più parti e definita «disastrosa» dal New York Times.

Il presidente, sempre secondo l’alleato citato dal Nyt, è ancora profondamente impegnato per la sua rielezione, ma sa che le sue prossime apparizioni nel fine settimana - inclusa un’intervista prevista per venerdì con George Stephanopoulos di ABC News e le tappe della campagna elettorale in Pennsylvania e Wisconsin - devono andare bene. La Casa Bianca, però, ha smentito il quotidiano sul presunto passo indietro che il presidente Usa starebbe valutando. «Questa affermazione è assolutamente falsa. Se il New York Times ci avesse concesso più di 7 minuti per commentare, glielo avremmo detto», ha scritto su X il portavoce Andrew Bates.

Anche la Cnn, però, ha confermato la notizia pubblicata dal New York Times e riferito che il presidente Joe Biden parlando in privato con uno dei suoi alleati più stretti ha riconosciuto che i prossimi giorni saranno cruciali per capire se è ancora in grado di salvare la sua candidatura. In caso di esito negativo, ha riferito la fonte della Cnn, Biden sarebbe disposto ad accettare che le cose «non stanno funzionando». Il presidente «capisce il momento. Ha gli occhi aperti», ha riferito la fonte. «I sondaggi sono in caduta, la raccolta fondi si sta fermando e le interviste non stanno andando bene. Non è ignaro», ha aggiunto.