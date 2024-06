Usa, Biden si rivede in pubblico dopo il disastro del dibattito e non molla: “Voglio vincere”

29 giugno 2024 a

Joe Biden non molla. All’indomani del disastroso dibattito televisivo con Donald Trump che ha scatenato il panico nell’establishment Democratico, il presidente Usa torna a parlare in pubblico durante un appuntamento elettorale in North Carolina. E conferma di voler restare in corsa. «Non cammino con la facilità di un tempo, non parlo e faccio dibattiti con la facilità di un tempo, ma so quello che faccio» e «so fare questo lavoro», ha rivendicato Biden che è apparso molto più vivace e in forma rispetto allo scialbo duello televisivo di due giorni fa. «Non mi ripresenterei se non credessi con tutto il mio cuore e tutta la mia anima di poter fare questo lavoro, la posta in gioco è troppo alta», «intendo vincere queste elezioni», ha aggiunto Biden di fronte a centinaia di sostenitori. Il presidente Usa ha attaccato frontalmente il suo avversario: «Avete visto Trump ieri sera? È sinceramente un nuovo record per il maggior numero di bugie dette in un singolo dibattito», ha detto Biden a una folla entusiasta che ha iniziato a urlare: “Altri quattro anni”.

L’inquilino della Casa Bianca ha sfidato Trump e le sue ‘bugie’ sull’economia, sulla pandemia e sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, ha definito il tycoon «un’ondata di criminalità individuale» e ha aggiunto: «La cosa che mi preoccupa di più di lui è che non ha rispetto per le donne». Biden ha anche rispolverato i cavalli di battaglia della sua presidenza, dal diritto all’aborto alla difesa di Medicare e della previdenza sociale, e ha sottolineato un dettaglio riferendosi al match in tv: «Io so come fare questo lavoro, so come portare a termine le cose. E so, come sanno milioni di americani, che quando vieni buttato a terra, ti rialzi».

La preoccupazione del mondo Dem comunque resta. Diversi editorialisti, soprattutto della stampa liberal, consigliano a Biden un passo indietro e il gruppo dirigente Democratico non nasconde la sua ansia. Ma a metà giornata arriva il sostegno pieno di Barack Obama, la cui moglie Michelle è stata indicata spesso come possibile alternativa per la corsa alla Casa Bianca in sostituzione dello stesso Biden. «Succedono brutte serate di dibattito, ne so qualcosa - scrive l’ex presidente Usa che sembra sgomberare il campo definitivamente dall’ipotesi Michelle - ma queste elezioni rappresentano ancora una scelta tra chi ha combattuto per la gente comune per tutta la vita e chi si preoccupa solo di se stesso. Tra qualcuno che dice la verita, che sa distinguere il giusto dallo sbagliato e qualcuno che mente apertamente a proprio vantaggio. La notte scorsa la situazione non è cambiata - conclude Obama - ed è per questo che la posta in gioco è così alta a novembre».