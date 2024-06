Francia, l'ultimo sondaggio gela Macron: dove arrivano Le Pen-Bardella

Francesco Forgione 27 giugno 2024 a

a

a

A tre giorni dal voto per il primo turno delle legislative anticipate in Francia, un nuovo sondaggio conferma il Rassemblement National di Marine Le Pen e del presidente Jordan Bardella come il grande favorito per la vittoria. Secondo un'indagine Ipsos per Le Monde, la destra di Rn ottiene il 32% degli orientamenti di voto, che diventa il 36% aggiungendo il 4% dei suoi nuovi alleati, i Républicains di Eric Ciotti. La sinistra unita nel Nuovo Fronte Popolare ottiene il 29% dei voti, i macroniani di Ensemble il 19,5%, i Républicains l'8%.

Meloni e l'Europa fragile, schiaffo sulle nomine: "No inciuci con la sinistra"

Il partito di Emmanuel Macron perde un ulteriore 2% rispetto al 21% registrato alcuni giorni fa dopo l’annuncio dello scioglimento dell’assemblea nazionale e la sconfitta alle Europee. Il partito di Le Pen è sicuro di un grande risultato alle elezioni ma è ancora da accertare la maggioranza. Continua così la crisi di Macron mentre l’RN con il nuovo giovane presidente Bardella si appresta a una storica affermazione alle urne.