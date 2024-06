Principessa Anna, “situazione seria”. Annullato il tour in Canada: la soffiata preoccupante

Francesco Fredella 25 giugno 2024 a

Ore di apprensione e paura per la principessa Anna, che è ricoverato. Il suo tour in Canada è stato annullato e sembra - da rumors - che la situazione sia abbastanza seria. Anna è la sorella di Re Carlo, quindi figlia della compianta Regina Elisabetta. La principessa ha subito una commozione cerebrale e ferite lievi domenica sera ed è per questo motivo che si è reso necessario il ricovero in ospedale.

All'età di 73 anni, le condizioni di salute di Anna fanno preoccupare gli insider che hanno parlato con i tabloid inglesi ed è per questo motivo che la sua partecipazione al banchetto di stato in onore dell'Imperatore del Giappone è stata cancellata. Non ci sono conferme ufficiali sull'incidente che, secondo indiscrezioni, sarebbe avvenuto nella sua tenuta di campagna. Sembra che sia caduta e sia stata colpita da un cavallo. Durante l'incidente c'erano anche il marito di Ana, l'ammiraglio Tim Laurence, e i suoi figli Zara Tindall e Peter Phillips. È stato proprio Laurence ad accompagnare la principessa al Southmead Hospital di Bristol, dov'è ancora ricoverata.