Usa, l'attacco di Biden e Obama a Trump: "Bagno di sangue? Oltraggioso"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato a rivolgere duri attacchi al suo predecessore Donald Trump durante un evento per la raccolta di fondi cui ha preso parte anche l’ex presidente Barack Obama. Biden, che il prossimo novembre dovrà nuovamente affrontare Trump alle urne, ha rivolto agli elettori statunitensi sinistri avvertimenti in merito alla possibilità che l’ex presidente possa tornare alla Casa Bianca. «Le istituzioni sono importanti. Guardate a quello che (Trump) ha fatto il 6 gennaio», ha detto Biden riferendosi all’assalto al Congresso da parte di sostenitori dell’ex presidente all’inizio del 2021. «Ora dice che se non verrà rieletto sarà un bagno di sangue. È oltraggioso». Biden ha anche rivolto un attacco alla Corte Suprema, riferendosi alle polemiche che vedono protagonisti i due giudici conservatori della Corte Samuel Alito e Clarence Thomas. «La Corte Suprema non è mai stata fuori fase come oggi, mai», ha detto l'inquilino della Casa Bianca.

Anche Obama, dal canto proprio, ha dipinto le prossime elezioni presidenziali come una scelta tra democrazia e autoritarismo. «In questa elezione non dobbiamo solo votare per qualcuno o contro qualcuno. Abbiamo qualcuno che dovrebbe preoccuparsi. C’è un’intera agenda che dovrebbe preoccuparci. Ma almeno possiamo essere orgogliosi di affermare lo straordinario lavoro compiuto da Joe», ha affermato l’ex presidente. Non ultima, contro Trump si è scagliata anche la first lady Jill Biden, affermando che il candidato repubblicano «ci ha detto più e più volte perchè voglia la Casa Bianca. Per darsi il potere assoluto e non dover rispondere dei suoi atti criminali». L’evento di ieri - sottolineano i media Usa - è fruttato alla campagna presidenziale di Biden oltre 30 milioni di dollari di donazioni.