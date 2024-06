Francia, Macron annuncia le elezioni anticipate: "Non posso fare finta di nulla"

09 giugno 2024 a

Il presidente francese Emmanuel Macorn ha annunciato la dissoluzione dell’Assemblea nazionale per indire nuove elezioni. "Non posso far finta di nulla", ha detto commentando il pessimo risultato del suo partito alle europee. Una notizia, questa, che arriva come un fulmine a ciel sereno e che fa saltare gli equilibri. "Questo non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa", ha affermato. Stando ai primi exit poll delle europee diffusi dopo la chiusura dei seggi oltralpe, infatti, la destra del Rassemblement National (Rn) è primo partito in Francia, con più del doppio dei voti dell’alleanza che appoggia il presidente Emmanuel Macron.

"Oltre sedici punti": grande trionfo di Le Pen in Francia, crollo netto di Macron

La destra è in testa in Europa. Le stime sono state aggregate dall’istituto demoscopico Ifop Opinion. Stando ai primi dati, il Rassemblement National guidato da Jordan Bardella avrebbe superato il 32 per cento. Non molto oltre il 15 l’alleanza di Renaissance, Modem, Horizons e Udi capeggiata da Valérie Hayer, che sostiene il capo dello Stato. Poco dietro il Parti socialiste e Place Publique di Raphael Glucksmann, dati al 14 per cento. All’8 invece, sempre stando agli exit poll, la sinistra di La France Insoumise.