Elezioni europee, exploit della destra in Germania, Austria e Grecia

Urne aperte, in Italia, fino alle 23. Alle ore 19, l’ affluenza alle urne per le elezioni europee si attesta al 39,73, su oltre 39 mila sezioni sulle 61.650 totali. Intanto, dall'Europa inizia ad arrivare qualche risultato parziale. A saltare all'occhio è l'exploit della destra. Secondo i primi exit poll, in Germania in testa ci sarebbe il partito conservatore Cdu-Csu con il 29,5% dei voti. Stando al canale tedesco Ard, al secondo posto ci sarebbe il partito di estrema destra Afd con il 16,5% e al terzo posto l’Spd del cancelliere tedesco Olaf Scholz con il 14%. I Verdi si attesterebbero al 12%.

Il Partito della libertà austriaco (Fpo), espressione dell’estrema destra populista, per la prima volta sarà in cima in consensi alle elezioni europee in Austria, ottenendo il 27 per cento delle preferenze. È quanto riporta una prima previsione pubblicata dalla Radiotelevisione austriaca (Orf). Il conservatore Oevp si fermerebbe 23,5 per cento e i socialdemocratici (Spoe) al 23%, mentre Verdi e Neos avrebbero raccolto entrambi il 10,5 per cento.

La destra è avanti anche in Grecia: secondo i primi exit poll, il partito conservatore di destra greco Nuova Democrazia, guidato da Kyriakos Mitsotakis, è la forza con il maggior numero di voti alle elezioni europee con il 30% delle preferenze. Distante, al 16,7%, il partito populista di sinistra Syriza. Terzi i socialdemocratici di Pasok con il 12,40%, mentre il partito di estrema destra Ellinki Lisi è quinto con l’8,80%.