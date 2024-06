Elezioni europee, in Francia trionfa Le Pen e crolla Macron: "Oltre sedici punti"

09 giugno 2024 a

Exploit della destra in Europa. Dopo i primi dati della Germania, dell'Austria e della Grecia, sono arrivati anche le prime stime dalla Francia. Stando a quanto emerge dalla chiusura dei seggi delle elezioni europee, il Rassemblement national (RN), cioè il partito di Marine Le Pen, arriva in testa. Secondo i primi exit poll di Elabe per Bfmtv, Rmc e La tribune, il capolista di RN Jordan Bardella si attesta al 32%. Crollo drastico per il partito di Emmanuel Macron, con la capolista Valérie Hayer che si attesta al secondo posto con il 15,4%. Una differenza, quella tra Le Pen e Macron, di oltre sedici punti.

Il presidente francese Emmanuel Macor ha annunciato che si esprimerà questa sera in merito ai risultati delle elezioni europee. Lo ha reso noto l’Eliseo. Si tratta di una notizia inattesa, visto che non era previsto alcun intervento del capo dello Stato in merito all’esito delle europee. "Un vento di speranza si è alzato sulla Francia ed è solo all’inizio", ha affermato invece Jordan Bardella, candidato del Rassemblement national (RN), che, secondo le prime proiezioni avrebbe ottenuto oltre il 30% dei voti. "I francesi hanno emesso il loro verdetto ed è definitivo", ha aggiunto, sottolineando la "voglia di cambiamento" nel Paese.