Ucraina, la sfida di Zelensky: "Dobbiamo colpire obiettivi in Russia"

«Per assicurare una protezione effettiva contro il terrorismo quotidiano della Russia, l’Ucraina deve essere in grado di colpire obiettivi militari in territorio russo». È quanto scrive Volodymyr Zelensky nel post su X in cui riferisce dell’incontro avuto a Parigi con Joe Biden durante il quale, aggiunge il presidente ucraino, «abbiamo discusso delle capacità di difesa dell’Ucraina, della situazione sul campo di battaglia e dei nostri preparativi per la firma di un accordo bilaterale di sicurezza».

"Vuole usare le armi Usa in territorio russo": Ucraina in difficoltà, pressing di Zelensky

«È anche cruciale - aggiunge Zelensky - rafforzare la difesa della regione di Kharkiv e accelerare la consegna delle armi americane». «Ringrazio gli Stati Uniti per stare al fianco dell’Ucraina - conclude il presidente ucraino - è molto importante per il nostro popolo sentire che non siamo soli, che voi siete con noi, nostro partner strategico. Noi anche apprezziamo la leadership degli Stati Uniti per far avanzare la formula di pace».