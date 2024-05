Ucraina, 007 arrestano due spie: "Ecco il piano per uccidere Zelensky"

07 maggio 2024 a

a

a

Le autorità ucraine hanno reso noto di aver arrestato due funzionari della sicurezza interna che sarebbero risultati coinvolti in un complotto coordinato dalla Russia per assassinare una serie di alti funzionari ucraini, tra cui il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo Kiev il leader ucraino sarebbe stato preso di mira dalla Russia in più occasioni, anche all’inizio dell’invasione nel febbraio 2022.

Pioggia di missili russi su Odessa: morti e feriti. E Zelensky scuote la Nato

«I piani - si legge in una nota degli inquirenti - sono stati attuati da una rete di agenti, le cui attività erano controllate dall’FSB di Mosca. Di questa rete facevano parte due colonnelli dell’UDO (dipartimento di sicurezza dello Stato), che ’hanno fatto trapelarè informazioni segrete della Federazione Russa».