Germania, sparatoria a Hagen: aggressore "in fuga" e polizia in azione

Ci sono "diversi feriti" nella doppia sparatoria di Hagen, in Germania, avvenuta in un appartamento e successivamente in un parrucchiere vicino. Lo riferisce la Bild, secondo la quale il responsabile sarebbe ora "in fuga". La polizia, intervenuta al più presto, ha transennato l'area e ha confermato le prime notizie dei media. Secondo il Westfalen Post sarebbe intervenuto anche un elicottero dei servizi di salvataggio. Si sospetta il background familiare e che, quindi, ci siano dei precedenti. Il fatto è avvenuto nel sobborgo di Elipe, a circa 30 km da Dortmund. Sono in corso accertamenti per definire le dinamiche dell'accaduto.