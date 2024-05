Sparatoria al Villaggio Prenestino, fermato un 28enne: morta la donna colpita

24 maggio 2024 a

a

a

C'è una persona fermata nell'ambito dell'omicidio di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni morta all’alba di oggi colpita da un colpo sparato da un'auto in corsa al Villaggio Prenestino, periferia est di Roma. Gli operatori della Polizia di Stato - della Squadra Mobile di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, stanno procedendo al fermo di indiziato di delitto a carico di un ventottenne italiano. Sarebbe stato lui ad aver esploso ieri, in via della Riserva Nuova, alcuni colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha gravemente ferito la donna poi deceduta.

L'anziana era in auto insieme a un’amica quando è stata colpita dal proiettile vagante. Cinque i bossoli che gli agenti della polizia scientifica hanno trovato in via Don Primo Mazzolari in zona Villaggio Prenestino; tutti esplosi dalla stessa pistola a significare che, a sparare, è stata una sola persona e che quello in cui è rimasta vittima l’81enne, non è stato un conflitto a fuoco, ma più probabilmente un agguato tra malavitosi. Ovviamente lei ne era estranea. Testimoni, infatti hanno riferito di due auto, i colpi sarebbero partiti da uno dei due mezzi che inseguiva l’altro. Cinque colpi esplosi, uno ha trapassato il portellone posteriore della Smart raggiungendo il seggiolino passeggeri dove era seduta Caterina Ciurleo colpendola al polmone.