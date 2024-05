Parigi 2024, sventato un attacco al torneo di calcio: "Scambi e conversazioni"

31 maggio 2024 a

a

a

È stato sventato un attacco alle partite di calcio previste in occasione delle Olimpiadi di Parigi che si apriranno a luglio. Lo riferisce Bfmtv, che cita fonti di polizia, secondo cui i servizi interni (Dgsi) il 22 maggio scorso hanno fermato un ceceno 18enne, sospettato di voler compiere un attentato contro lo stadio Geoffroy-Guichard a Saint Etienne, che ospiterà diversi incontri. Il giovane ha negato l’accusa di stare pianificando un attacco, ma ha ammesso "scambi e conversazioni" su app di messaggistica criptate. In una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una foto sul computer dello stadio di Saint Etienne e alcuni video dello stesso impianto nel suo telefono. Il 18enne, sconosciuto alle forze di polizia, è arrivato in Francia con i genitori lo scorso anno. Stando a quanto si apprende, l’attentato avrebbe dovuto prendere di mira spettatori e agenti di polizia.