Guerra, la Russia fa sul serio con le armi nucleari tattiche: esercitazione al confine ucraino

La Russia ha annunciato di aver iniziato la prima fase «dell’esercitazione con addestramento pratico sulla preparazione e l’uso di armi nucleari non strategiche (tattiche, ndr)». A riferirlo è stato il ministero della Difesa, che ha specificato che le esercitazioni si tengono nel distretto militare meridionale, non lontano dal confine con l’Ucraina. «L’esercitazione in corso ha lo scopo di mantenere la prontezza del personale e delle attrezzature delle unità per l’uso in combattimento di armi nucleari non strategiche per rispondere e per garantire incondizionatamente l’integrità territoriale e la sovranità dello Stato russo in risposta a dichiarazioni provocatorie e minacce di singoli funzionari occidentali contro la Federazione Russa», ha spiegato il ministero della Difesa.

Il personale delle formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale si esercita in compiti di addestramento al combattimento per ottenere munizioni speciali per il sistema missilistico tattico Iskander, equipaggiarne i veicoli di lancio e spostarsi di nascosto in posizioni in preparazione ai lanci. I soldati delle unità aerospaziali delle forze aerospaziali si stanno addestrando per installare unità speciali da combattimento di armi aeronautiche, compresi i missili ipersonici aerobalistici Kinzhal, nonché per condurre sortite in aree di pattugliamento designate. Il dipartimento ha anche pubblicato un video dell'esercizio: il filmato mostra lo schieramento dell'Iskander OTRK e l'installazione di missili su di essi, nonché il vettore dei missili ipersonici Kinzhal, il caccia MiG-31 all'aeroporto. All'inizio di maggio, lo Stato Maggiore, su istruzioni del presidente, ha iniziato i preparativi per lo svolgimento di esercitazioni nel prossimo futuro, che metteranno alla prova la preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche. Il Ministero degli Esteri russo ha affermato che le manovre dovrebbero essere viste nel contesto delle recenti dichiarazioni bellicose di funzionari occidentali e delle azioni destabilizzanti della Nato.