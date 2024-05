Iran, elicottero di Raisi coinvolto in un incidente. Khamenei: "Non ci saranno interruzioni"

19 maggio 2024 a

L'elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi è stato coinvolto in un non meglio precisato "incidente" nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, mentre il leader rientrava dopo aver inaugurato una diga insieme al presidente azero. Le informazioni ufficiali sono state frammentarie e contraddittorie. Dopo ore di ricerche in condizioni estreme, con il meteo avverso e fitta nebbia in una zona montuosa, la tv di Stato ha reso noto che il velivolo era stato ritrovato. Notizia poi smentita dalla Mezzaluna rossa iraniana. Il vicepresidente esecutivo iraniano Mohsen Mansouri aveva invece riferito che era stata stabilita una comunicazione con uno dei passeggeri dell'elicottero e l'equipaggio di volo, da cui risultava che la gravità dell'incidente non è stata eccessiva. Mentre l'agenzia Mehr aveva in un primo momento annunciato che il presidente Raisi non era ferito e continuava il viaggio via terra, per poi cancellare la notizia.

Secondo fonti diplomatiche occidentali citate dalla tv israeliana Channel 12, Raisi non sarebbe sopravvissuto. Tel Aviv si è astenuta dal commentare l'incidente, anche se le autorità, citate da Ynet, hanno chiarito ufficiosamente che non vi è alcun collegamento o coinvolgimento nell'incidente dell'elicottero, che sarebbe stato causato dalle avverse condizioni meteorologiche. Alti funzionari israeliani hanno affermato che la morte di Raisi non dovrebbe avere conseguenze per Israele, né per la politica della Repubblica islamica nei suoi confronti. L'unica conseguenza che può verificarsi dipende dalla questione su chi sostituirà il presidente dell'Iran. Una delle possibilità menzionate è il ritorno di Mahmoud Ahmadinejad, che è stato presidente dell'Iran tra il 2005 e il 2013 ed è considerato un acerrimo nemico di Israele. Il presidente americano Joe Biden è stato informato su quanto accaduto, ma un alto funzionario dell'Amministrazione che ha parlato a condizione di anonimato ha precisato che gli Usa non sanno molto di più di quanto riportato pubblicamente dai media statali iraniani.

La Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha invitato tutti a pregare, precisando che "la nazione iraniana non deve essere preoccupata, non ci saranno interruzioni nel lavoro del Paese". In caso di morte improvvisa del presidente, la legge iraniana prevede che il potere venga trasferito al primo vicepresidente, attualmente Mohammad Mokhber, che assumerebbe l'incarico di presidente con l'approvazione del leader supremo. Stando alla gerarchia politica iraniana, il capo dello Stato è la Guida suprema Ali Khamenei e il presidente è considerato il capo del governo, il secondo in comando. Quando il secondo in comando muore, il primo vicepresidente entra in carica ed entro 50 giorni il paese dovrà andare alle elezioni per eleggere un nuovo presidente.