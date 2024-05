Georgia, le proteste feroci non fermano la controversa legge “russa” sugli agenti stranieri

14 maggio 2024 a

a

a

Il Parlamento della Georgia ha approvato in terza e ultima lettura la controversa legge sulle influenze straniere, che è stata soprannominata dall’opposizione ’legge russa’ e che ha scatenato settimane di massicce proteste. Dopo il dibattito, hanno votato a favore 84 parlamentari su 116 presenti, mentre 30 hanno votato contro. La legge sarà ora inviata alla presidente Salome Zourabichvili, che ha 14 giorni per porre il veto o approvarla. Precedentemente Zourabichvili, sempre più in contrasto con il partito di governo, ha promesso che porrà il veto alla legge, ma Sogno georgiano ha una maggioranza sufficiente per annullare il veto presidenziale.

"Sull'orlo del baratro": pessimismo in campo ucraino. Iniziata la difficile estate

Il testo impone ai media, alle organizzazioni non governative e ad altre organizzazioni non profit di registrarsi come «perseguenti gli interessi di una potenza straniera» se ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero. I critici la considerano una minaccia alle libertà democratiche e alle aspirazioni del Paese di entrare nell’Unione europea. Il disegno di legge è quasi identico a quello che il partito di governo Sogno georgiano era stato costretto a ritirare l’anno scorso dopo le proteste di piazza. Le manifestazioni contro il testo scuotono la Georgia da settimane: decine di migliaia di persone scendono in piazza ogni giorno a Tbilisi per protestare contro la legge promossa dal partito al potere.