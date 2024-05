Re Carlo tra impegno e malattia. "Un po' malconcio": le parole scritte agli amici

06 maggio 2024 a

Oggi ricorre un anno dall’incoronazione di re Carlo. A mezzogiorno in punto (ora locale) in tutta Londra si sono uditi 41 colpi di cannone sparati dalla King’s Troop Royal Horse Artillery. Il monarca pare che voglia celebrare l’anniversario all’insegna della sobrietà, così come faceva per questa ricorrenza sua madre Elisabetta II. «Oggi ricorre il primo anniversario dell’incoronazione del re e della regina nell’Abbazia di Westminster», ha scritto su X la famiglia reale, invitando i sudditi del Regno Unito a postare i loro ricordi più belli di quel giorno. L’arcivescovo di Canterbury Justin Welby ha elogiato il «senso del dovere» di Charles, tornato a partecipare la settimana scorsa a eventi pubblici dopo la sua diagnosi di cancro.

Le fonti di Palazzo raccontano che è deciso a utilizzare la sua malattia per poter influire su chi è malato come lui, incoraggiarli e anzi diffondere la consapevolezza che il cancro si batte meglio se presto diagnosticato. Non si sa praticamente nulla della sua malattia ma i medici si sono detti «sufficientemente soddisfatti» e vigilano sulla sua ripresa degli impegni pubblici, avendo cura che la sua agenda non sia troppo pesante. Il quotidiano britannico The Times ha rivelato che il re scrive lettere personali ai suoi amici informandoli del suo stato di salute: ammette che la sua condizione è «un po' malconcia», ma racconta anche la sua «determinazione» a sconfiggere la malattia e rimettersi in moto.

Nei prossimi mesi sono previsti eventi importanti e non è ancora chiaro se Carlo se vi prenderà parte: l’agenda rimane riservata e qualsiasi apparizione pubblica del re sarà annunciata con breve preavviso, solo dopo il via libera dei medici. La famiglia per il re è straordinariamente importante. L’anno appena trascorso ha portato la notizia anche della malattia della principessa del Galles, Kate, anche lei ormai da mesi fuori dalla scena pubblica. E rimane la ferita aperta con i duchi di Sussex. Mercoledì il principe Harry parteciperà a una cerimonia presso la Cattedrale di St Paul che segna i dieci anni dei suoi Invictus Games. Più o meno alla stessa ora, e non troppo lontano, il re dovrebbe partecipare alla prima festa in giardino di Buckingham Palace dell’estate. E chissà se i due, padre e figlio, durante la permanenza a Londra del rampollo ribelle, si incontreranno.