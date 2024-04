Russia, arrestato giornalista di Forbes: "Falsità su Bucha", la stretta di Putin

26 aprile 2024 a

Il giornalista russo di Forbes Serghei Mingazov è stato arrestato a Khabarovsk, con l’accusa di aver diffuso «fake» sull’esercito russo. Lo ha riferito su Facebook il suo avvocato Konstantin Bubon. Secondo il legale, Mingazov è accusato di aver ripostato un articolo sugli eventi di Bucha sul suo canale Telegram «Khabarovskaya Mingazeta». Mingazov si trova nel centro di detenzione temporanea di Khabarovsk, secondo quanto riporta Meduza. L’avvocato ha detto all’agenzia Rbc che l’abitazione di Mingazov è stata perquisita, dopo di che è stato portato al comitato investigativo dove gli sono state comunicate le accuse formalmente. «Hanno confiscato computer, telefoni, sia suoi che di sua moglie, e telefoni e computer dei bambini», ha detto Bubon.

Domani, i giudici decideranno se tramutare o meno il fermo in arresto. Serghei Mingazov lavora per Forbes ma in precedenza ha collaborato con il quotidiano economico Vedomosti. L’articolo del codice penale sulle «fake news» sull’esercito, così come l’articolo sul ripetuto «discredito» delle forze armate, sono stati varati dopo l’invasione dell’Ucraina. Secondo le stime dei media, 132 persone sono state condannate per «falsi» e «discredito».