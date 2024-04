Corea del Nord, collaudato il nuovo sistema lanciarazzi: "Può colpire Seul"

26 aprile 2024 a

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha assistito al collaudo di un nuovo sistema lanciarazzi multiplo da 240mm in grado di colpire Seul. Lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana «Korean Central News Agency» («Kcna»), secondo cui il nuovo sistema d’artiglieria è stato sviluppato da un’azienda di nuova costituzione, e la sua introduzione «comporterà un cambiamento strategico nel processo di consolidamento della forza di artiglieria dell’Armata del popolo coreano». Kim avrebbe assistito al collaudo nell’ambito delle celebrazioni per il 92mo anniversario della fondazione dell’Armata del popolo coreano. Per l’occasione il leader nordcoreano ha visitato ieri anche l’università Kim Il Sung di Pyongayng. Il nuovo sistema lanciarazzi era già stato collaudato lo scorso febbraio: immagini risalenti al primo collaudo mostrano un lanciatore mobile con una configurazione a 22 tubi di lancio. Secondo esperti citati dal quotidiano «Japan Times», il nuovo sistema è in grado di lanciare razzi guidati dalla gittata compresa tra 40 e 60 chilometri, e Pyongyang potrebbe anche tentare di venderlo alla Russia.

Video su questo argomento "Preparatevi alla guerra". Kim Jong-un fa sul serio: il messaggio è chiaro

Kim Jong-un aveva assistito lunedì 22 aprile a una esercitazione di «contrattacco nucleare» condotta dalle forze armate del Paese. Lo aveva reso noto l’agenzia di stampa ufficiale «Korean Central News Agency», confermando così indirettamente la notizia del lancio di missili balistici a corto raggio denunciato da Giappone e Corea del Sud. Secondo l’agenzia, Kim ha personalmente diretto le operazioni di una unità di «lanciarazzi multipli superpesanti», che avranno «un ruolo importante nel sostanziale rafforzamento della pronta capacità di contrattacco della forza nucleare del Paese». Proprio il 22 aprile l’ammiraglio Kim Kyung-soo, capo di stato maggiore delle forze armate sudcoreane, ha incontrato a Seul il generale Stephen Whiting, a capo del Comando spaziale delle Forze armate Usa, per discutere dello sviluppo dei satelliti militari nordcoreani e della cooperazione militare tra Pyongyang e la Russia.