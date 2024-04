Israele, spaventoso incidente per il ministro Ben Gvir. Il giallo del semaforo rosso

26 aprile 2024 a

Giallo in Israele. Il veicolo del ministro per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre lasciava Ramle, teatro di un attacco terroristico con il coltello. Secondo la polizia l’auto si è ribaltata dopo che - secondo alcuni testimoni - era passata con il semaforo rosso. Secondo l’ufficio di Ben Gvir il ministro è in buone condizioni e cosciente, ma è stato portato al vicino Shamir Medical Center per ulteriori cure.

Le immagini mostrano il suo veicolo ribaltato, mentre un’altra auto ha la parte anteriore distrutta. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Amit Segal, giornalista di Canale 12, cita un testimone secondo il quale il veicolo di Ben Gvir sarebbe passato con il semaforo rosso e afferma che negli ultimi mesi ci sarebbero state numerose segnalazioni di violazioni del codice della strada da parte del suo veicolo ufficiale. Ad agosto, Ben Gvir è rimasto coinvolto in un altro incidente quando il suo veicolo è passato con il semaforo rosso mentre andava a fare un’intervista. Nell’incidente sono rimasti leggermente feriti anche sua figlia, il suo autista, una delle sue guardie di sicurezza e il conducente dell’altro veicolo, con tre di questi portati in ospedale.