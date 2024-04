Londra, paura vicino a Buckingham Palace: fuggiti i cavalli della famiglia reale

24 aprile 2024 a

Attimi di paura tra le strade di Londra. Cinque cavalli della Household Cavalry sono fuggiti e si sono mossi liberamente per il centro della città dopo aver scaraventato a terra i loro cavalieri durante un'esercitazione. Almeno un soldato è rimasto ferito dopo che un cavallo spaventato ha colpito diversi veicoli. Come si legge su un articolo di La7, un testimone dell'incidente ha detto che uno degli animali in questione è balzato contro un'auto parcheggiata prima di galoppare via. I passanti, intanto, urlavano e scappavano via.

Dopo l'accaduto, Buckingham Palace Road è stata chiusa. Gli operatori del servizio ambulanza, arrivati sul luogo dell'incidente, si sono occupati del militare ferito. Bashir Aden, 48 anni, operaio edile, ha raccontato: "Ho visto un soldato cadere per strada dopo che il cavallo è corso contro un'auto. Uno dei miei colleghi ha chiamato la polizia. L'uomo è caduto pesantemente a terra, gridava dal dolore. Si vedeva il sangue su tutta l'auto parcheggiata. Oggi il cavallo sembrava stressato o in preda al panico. Lo ho visto scappare dopo aver colpito un autobus. Le persone urlavano e correvano ovunque".