William, il grande ritorno dopo l'annuncio di Kate: "Riprenderà le sue funzioni"

Il principe William torna al lavoro. E giovedì, per la prima volta dall’annuncio del tumore della principessa Kate, riprenderà le sue funzioni reali e i suoi impegni pubblici. In particolare, come spiega Sky News, il principe visiterà il Surrey e la zona ovest di Londra per sottolineare "l’impatto positivo che le organizzazioni comunitarie e ambientali nella zona stanno avendo". L’erede al trono, 41 anni, parteciperà a un evento benefico per la ridistribuzione del cibo presso la Surplus to Supper a Sunbury-on-Thames. Da programma, aiuterà i volontari a smistare gli alimenti e a caricare le consegne sui furgoni, poi entrerà in cucina e collaborerà con i cuochi alla preparazione dei pasti. Successivamente visiterà un centro giovanile nella zona ovest di Londra al quale vengono consegnati i pasti. "Proteggere l’ambiente per le generazioni future è una delle priorità del Principe di Galles", ha affermato Kensington Palace in una nota.

Intanto, sembra che il principe e la principessa del Galles stiano prendendo in considerazione la possibilità di rinnovare una dependance collocata vicino all'Adelaide Cottage a Windsor. A riportare quest'indiscrezione è stato il Mirror, che ha anche aggiunto che in questa nuova dimora Kate Middleton potrebbe stare meglio. Sullo sfondo, infatti, c'è sempre il desiderio di privacy e di libertà in un momento di preoccupazioni e di paure. Poco si sa di re Carlo III, che è già tornato in pubblico ma che non si pronuncia sul suo stato di salute.