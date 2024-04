Pomeriggio 5, voci su re Carlo. Caprarica: "Harry e Meghan? Cambiato registro"

15 aprile 2024 a

a

a

È alta l'attenzione del popolo britannico sulla salute di Kate Middleton e di re Carlo III. Poco filtra, però, da Buckingham Palace sulle loro attuali condizioni fisiche e mentali. D'altronde il Palazzo ha chiesto fin da subito riservatezza e i tabloid stanno provando a rispettare tale decisione. Il principe William, intanto, cerca di trasmettere un'idea di normalità. Prova ne è la sua prima uscita pubblica. Pochi giorni fa è stato immortalato dai fotografi insieme al primogenito George mentre, allo stadio di Birmingham, assistevano a una partita dell’Aston Villa. Harry e Meghan, invece, saranno i produttori esecutivi di due nuove serie Netflix incentrate sul lifestyle e sul polo. Questi sono i dati che aiutano a delineare un quadro dello stato della Corona britannica. Di questo si è discusso a Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino.

"Disperato", ora re Carlo offre la pace a Harry e Meghan

"Si lamentano molto, sono bullizzati, ma guadagnano un sacco di soldi": questa l'affermazione con la quale la conduttrice ha dato il via al dibattito, incentrato soprattutto sui duchi di Sussex. A prendere la parola è stato Antonio Caprarica. "Sono campati su quello, ma hanno capito e hanno cambiato registro", ha scandito l'esperto. Secondo la società americana di streaming, Netflix, la prima serie esplorerà "le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia", mentre l’altra darà "un accesso senza precedenti al mondo del polo professionistico" e al campionato US Open Polo in Florida. "Il famoso contratto con Netflix. Non possono continuare a raccontare la storia che hanno vissuto infelicemente. Lei continua a raccontarci segreti sullo stile, sulla cucina. Lui ci racconterà i misteri del polo. Non so quali saranno gli ascolti", ha aggiunto secco il giornalista. "Brutto che tutto finisca sul vil denaro", ha commentato Merlino.