L'Iran "sta per attaccare". Allarme Usa e venti di guerra: droni e missili su Israele

Il giorno X dell’attacco iraniano contro Israele è oggi, venerdì 12 aprile. Lo hanno rivelato due fonti americane alla Cbs, secondo cui oltre 100 droni e decine di missili sono pronti per bombardare obiettivi militari all’intero del Paese, per rappresaglia all’attacco israeliano del primo aprile scorso contro il consolato iraniano a Damasco, costato la vita a un importante generale dei Pasdaran. Secondo le fonti, sarà impegnativo per gli israeliani difendersi da un attacco di tale portata e, sebbene sia trapelata la possibilità che gli iraniani possano optare per un attacco su scala ridotta per evitare un’escalation, si ritiene che in ogni caso la loro rappresaglia sia imminente, come riportanto anche nelle scorse ore dal Wall Street Journal.

Un altro aspetto da considerare è da chi partirà l'attacco. Se direttamente dall'Iran o dai cosiddetti "proxies", i gruppi di miliziani sostenuti da Teheran come Hezbollah e Houthi, ipotesi questa emersa negli scorsi giorni in ambito di Intelligence.

In queste ore gli esperti mettono a confronto le capacità missilistiche dei due Paesi. La Repubblica islamica dispone di nove tipi di missili in grado di coprire i mille chilometri che separano il paese da Israele: i Sejjil, Khaibar, Emad, Shahab 3, Ghadr, Paveh, Fattah-2, Kheibar Shekan e Haj Qasem sono tutti in grado di superare questa distanza. Israele dispone da parte sua di un arsenale in grado di rispondere, anche se nessun sistema di difesa è totalmente infallibile. Un eventuale confronto - escluso quello diretto tra forze dei due paesi ed escluso il ricorso alle forze navali - implicherebbe l’uso di aerei, missili e droni. Secondo il Daily Mail l’aviazione israeliana è superiore a quella iraniana grazie, tra le altre cose, ai caccia forniti dagli Stati Uniti, tra questi gli stealth F-35 e gli ultimi caccia F-15 e F-16. Israele ha anche almeno 100 aerei in più rispetto all’Iran. Per contrastare le capacità missilistiche di Teheran, Israele dispone di un sistema di difesa aerea a più livelli che include l’Iron Dome, la Fionda di David e l’Arrow 2 e 3. L’Iron Dome può intercettare droni, missili balistici e da crociera e ha una portata fino a 120 chilometri. La Fionda di David, con una portata fino a 250 chilometri, può anche intercettare i droni, compresi quelli lanciati a una distanza di 2mila chilometri. Di recente ha abbattuto un drone sul Libano.

L’Arrow 2 è in grado di intercettare minacce fino a 1.500 chilometri, compresi i missili balistici. Il più avanzato Arrow 3 può intercettare missili dotati di testata nucleare o chimica fino a 3mila chilometri. Dall’inizio della guerra, il sistema Arrow ha intercettato tre missili lanciati dagli Houthi in Yemen e l’Arrow 3 ha intercettato un missile balistico terra-terra sparato dagli Houthi. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato ieri che le difese missilistiche israeliane hanno intercettato e neutralizzato con successo migliaia di minacce in arrivo. "Ma non esiste difesa sigillata ermeticamente".