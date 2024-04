Israele pronto a un "attacco diretto dall'Iran": il Wsj sgancia la bomba

12 aprile 2024 a

Israele si sta preparando a un attacco diretto dall’Iran, "probabilmente sul suolo israeliano", nelle prossime 24-48 ore: lo ha detto al Wall Street Journal un funzionario statunitense citando rapporti dell’intelligence. Secondo la fonte, l’attacco avverrebbe nel sud oppure nel nord del Paese. Il rapporto del quotidiano internazionale sottolinea anche che ai dipendenti del governo americano in Israele e alle loro famiglie è stato vietato viaggiare in aree al di fuori del centro di Israele, Gerusalemme e Beersheba, evitando il nord e il sud del Paese, fino a nuovo avviso. Il Wsj cita poi una fonte vicina al regime iraniano, secondo cui Teheran non ha ancora preso alcuna decisione definitiva.

Dopo la promessa di vendetta l'Iran fa chiarezza: no al coinvolgimento diretto

L’ Iran non deve sfruttare il presunto bombardamento israeliano contro il suo consolato a Damasco, in Siria, per provocare un' escalation regionale. Questo è il monito del portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, che durante un briefing con la stampa ha dichiarato: "Siamo preoccupati per le minacce dell’Iran e dei suoi proxy, e il nostro sostegno alla difesa di Israele è incrollabile". Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir Abdollahian, ha assicurato alla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock che Teheran è "determinata" a rispondere all’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco, ma lo farà "in modo limitato". Lo ha riferito Axios citando una fonte con conoscenza diretta del colloquio dei ministri.