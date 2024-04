Mar Rosso, Houthi all'assalto: colpita una nave da guerra e mercantili israeliani

10 aprile 2024 a

Sale di nuovo alle stelle la tensione nel Mar Rosso. Il portavoce militare dei ribelli yemeniti Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che il gruppo sciita filoiraniano ha condotto e portato a termine «di nuovo» attacchi contro «le navi portacontainer israeliane Msc Gina e Msc Drawin», oltre alla «nave da guerra americana Maersk Yorktown». I ribelli avevano già rivendicato qualche giorno fa di aver preso di mira le due navi Msc di proprietà «israeliana» al largo delle coste dello Yemen. «Le nostre operazioni nel Mar Rosso, Mar Arabico e nell’Oceano Indiano continueranno fino a quando l’aggressione contro i palestinesi non cesserà e l’assedio di Gaza non sarà revocato», ha sottolineato il portavoce in merito al conflitto scoppiato dopo l’attacco del 7 ottobre di Hamas contro Israele.

Stanotte l’esercito degli Stati Uniti, in una nota del Centcom, specificava di aver neutralizzato un missile balistico antinave in arrivo sul Golfo di Aden, lanciato dagli Houthi sostenuti dall’Iran e probabilmente diretto contro la nave MV Yorktown. Il Comando Centrale degli Stati Uniti aveva specificato sul suo profilo del social media «X» che non erano stati segnalati feriti o danni a navi statunitensi, della coalizione o commerciali nell’incidente. Si attende ora un nuovo bollettino dopo la rivendicazione dei ribelli yemeniti dei colpi andati a segno.